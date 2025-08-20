Genova, ad Albaro crollano rami da un albero sulle auto parcheggiate

Alcuni rami si sono staccati da un albero in zona Albaro a Genova e sono finiti sopra alcune auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta ferita, danni limitati anche ai veicoli colpiti. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco per il taglio dei rami e la messa in sicurezza della strada. Chiuse via Bocchella e via Ricci in direzione ponente da piazza Leonardo Da Vinci per permettere l'intervento di messa in sicurezza.

