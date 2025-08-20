Maltempo nel levante, Peracchini: "Pioggia forte per un'ora con locali allagamenti"

× Il tuo browser è obsoleto.

Il sindaco della Spezia e presidente della provincia della Spezia Pierluigi Peracchini fa il punto della situazione dopo la perturbazione che intorno alle 18 ha interessato lo spezzino. "C'è stata una forte pioggia per circa un'ora con tuoni e fulmini. C'è stato qualche allagamento a San Terenzo nel comune di Lerici. La situazione complessivamente è sotto controllo". Alle Grazie nel Comune di Porto Venere sono caduti circa 70mm di pioggia in un'ora. Anche lì segnalati locali allagamenti. Intervento anche dei vigili del fuoco della Spezia per alcuni rami caduti lungo le strade come quella che porta ad Aulla.

