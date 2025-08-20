Sottopasso di Brin, ecco la soluzione per evitare gli allagamenti

Una serie di riunioni tecniche tra gli uffici tecnici del Comune di Genova, Città Metropolitana, Rfi e Ireti per trovare una soluzione definitiva utile a evitare i continui allagamenti del sottopasso di Brin a Certosa. L'obiettivo, come spiega l'assessore ai Lavori pubblici di Tursi Massimo Ferrante è quello di creare una nuova canalizzazione sotterranea capace di convogliare le acque direttamente nel torrente Polcevera.

Pensare di utilizzare le attuali condotte di fatto è impossibile. "Tutte le condotte intorno non sono ispezionabili perché appartengono a soggetti privati - spiega Ferrante -. La presenza dei cantieri di Rfi e della metropolitana probabilmente ha peggiorato la situazione. Per risolvere il problema in modo definitivo ho chiesto a tutti gli enti preposti (Rfi, Ireti, metropolitana ndr) di portare le cartine dei loro progetti in modo da poter confrontare come ognuno ha risolto il problema del deflusso delle acque. Per quanto riguarda Rfi e il cantiere della metro le acque portano nella condotta pubblica ma questa ormai è totalmente ostruita e non si possono fare le ispezioni perché poi queste passano in terreni di soggetti privati".

Il Comune ha già riunito attorno a un tavolo tutte le realtà coinvolte e a breve si svolgerà un nuovo incontro dove verranno valutate le diverse situazioni. Agli incontri oltre Rfi e Ireti partecipano anche gli uffici tecnici del Comune che si occupano della difesa del Suolo e delle opere Idrauliche.

"Solo dopo il confronto tra tutti gli elaborati tecnici - precisa l'assessore Ferrante - gli uffici del comune potranno elaborare il progetto. Poi Comune chiederemo una partecipazione economica sia a Ireti che a Rfi perchè ricordiamoci che si tratta di un sottopasso ferroviario".

L'allagamento del sottopasso di Brin è una costante appena piove in maniera più decisa. Allo scattare dell'allerta arancione il Comune ha deciso la chiusura automatica dello stesso sottopasso. Circa un mese un'auto è rimasta bloccata in mezzo all'acqua nel sottopasso con una donna tratta in salvo dai vigili del fuoco. A marzo il sottopasso è rimasto chiuso per due giorni a causa di un allagamento. Ora il Comune studia una soluzione che possa risolvere definitivamente il problema.

Proprio nell'ultimo anno sono stati realizzati dei lavori da 250mila euro per la rete idrica di un altro sottopasso genovese, quello di Multedo in via Pacoret di Saint Bon. Un po' come Brin, la zona era nota per allagamenti importanti durante le ondate di maltempo, con importanti risvolti per il traffico cittadino che doveva essere deviato sulle strade vicine.

