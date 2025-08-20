Cronaca

Operaio folgorato nel cantiere del Terzo Valico

Sul posto anche i tecnici del Nucleo prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro Asl 3
di Au. B.

Un operaio è stato folgorato mentre lavorava nel cantiere del Terzo Valico nel Comune di Campomorone. È successo qualche minuto dopo le 10, a dare l'allarme i colleghi del giovane, di circa 25 anni: sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica che ha stabilizzato l'uomo e lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Presenti per ricostruire la dinamica anche i tecnici del Nucleo prevenzione e sicurezza Ambienti di lavoro dell'Asl 3. Ancora, infatti, non è chiaro che cosa sia successo e in che modo il giovane lavoratore sia rimasto folgorato. 

