Controlli della Finanza a Genova: due lavoratori irregolari e cinque violazioni stradali

Lungo fine settimana di controlli da parte della Guardia di Finanza di Genova. Le operazioni si sono concentrate, da levante a ponente, toccando i comuni di Genova, Sori, Bogliasco, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia e Arenzano. Particolare attenzione è stata dedicata al golfo del Tigullio per la presenza di numerosi turisti.

I controlli negli esercizi commerciali

In tutto i finanzieri hanno effettuato 23 controlli, questi hanno fatto emergere sei situazioni di irregolarità e sono stati individuati due lavoratori irregolari e uno pagato in nero.

I controlli lungo le strade

Lungo le strade sono state controllate 110 persone e 62 veicoli. In cinque casi sono state effettuate multe per la violazione del codice della strada, due per irregolarità nei controlli delle merci trasportate. Inoltre sono stati eseguiti cinque sequestri di materiale stupefacente, trovati 6 grammi di hashish e 4 grammi di spinelli preconfezionati.

I controlli in mare

Il Roan (Reparto Operativo Aeronavale) ha perlustrato la costa attraverso il dispiegamento di 2 crociere aeree di ricognizione costiera con elicottero AW 169 con 6 militari impiegati e 4 equipaggi di allarme, 11 crociere di pattugliamento marittimo con 4 unità navali e 30 militari impiegati, 1 pattuglia di polizia economico-finanziaria per controllo economico del territorio sui lidi con 4 militari impiegati e 3 equipaggi di allarme.

