Paziente in condizioni critiche fatto evacuare dal terrazzo a Ceriale

Notte di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco di Albenga. Alle 3,20 la squadra di pompieri è intervenuta a Ceriale, in via Magnone, presso una casa di riposo su richiesta della centrale operativa del 118. Qui i vigili del fuoco hanno fornito supporto alle squadre sanitarie (Croce Rossa di Loano e automedica “Sierra 4”) per l’evacuazione di un paziente in condizioni critiche di peso elevato.

L’intervento è stato effettuato con l’impiego di una barella bariatrica e con il supporto dell’autoscala, utilizzata come sistema di sollevamento in sicurezza. Il paziente è stato fatto uscire dal terrazzo mediante manovre su funi e successivamente affidato alle cure del personale sanitario. L’intera operazione, condotta dalla squadra di Albenga con il rinforzo dell’autoscala, si è conclusa in 20 minuti.

Incendio appartamento ad Albenga

Prima la stessa squadra è intervenuta in via Rita Levi Montalcini ad Albenga per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio disabitato. Le fiamme hanno interessato materassi, effetti personali e parte dell’arredamento. L’edificio è noto come luogo di rifugio per persone senza dimora. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte dalla squadra di Albenga con il supporto dell’autobotte per la riserva idrica. L’intero stabile è stato ispezionato anche con l’ausilio della termocamera per verificare l’eventuale presenza di persone. Non sono stati rinvenuti occupanti né si registrano feriti. Sul posto erano presenti anche due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

