Violenza scongiurata a Genova: 18enne salvata dai carabinieri, arrestato 28enne incontrato su TikTok

Una possibile violenza sessuale su una 18enne è stata sventata questa notte a Genova dai carabinieri. Grazie alla prontezza dei militari del nucleo investigativo, della stazione di Quarto e del nucleo radiomobile, che hanno arrestato un 28enne senegalese per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Una 18enne spagnola di origine gambiana, trovata in pericolo in un hotel del centro, è stata messa in sicurezza dopo una chiamata al 112. La vicenda è nata su TikTok, dove la giovane aveva conosciuto il 28enne nei giorni precedenti. Convinta dalle sue parole, ha preso un aereo per Genova per incontrarlo, ma si è presto resa conto che l’uomo non era come si presentava online. Dopo essere stata prelevata in aeroporto, i due hanno trascorso la serata insieme, probabilmente consumando cannabis. La ragazza ha iniziato a sentirsi confusa, con vertigini e uno stato di alterazione, intuendo di essere in una situazione a rischio.

Verso le 23, in preda al panico, ha contattato il 112, segnalando di essere seguita da due uomini, senza però riuscire a fornire dettagli precisi sulla sua posizione. Le pattuglie, non trovandola nella zona indicata, hanno ricevuto poco dopo una segnalazione cruciale: la receptionist di un hotel del centro ha notato l’ingresso di una giovane visibilmente in difficoltà, accompagnata da un uomo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, irrompendo nella camera dell’hotel. Messa in sicurezza la 18enne, i militari hanno perquisito il 28enne, trovandolo in possesso di 30 pastiglie di ecstasy, 10 grammi di hashish e circa 3.000 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa del rito direttissimo. La giovane, scossa, è stata sottoposta agli accertamenti del protocollo “codice rosa” per verificare se le siano state somministrate sostanze a sua insaputa.

