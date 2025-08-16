Esplode bombola in un campeggio a Dolceacqua: 40enne ustionato

Immagine d'archivio

Nel pieno dei festeggiamenti di Ferragosto, un uomo è rimasto seriamente ferito in un campeggio a Dolceacqua a causa dell'esplosione di una bomboletta di gas. Il 40enne è stato soccorso nell'immediato da una pattuglia della polizia provinciale, già presente sul posto per controlli di routine legati alla viabilità e alla sicurezza.

I soccorsi

La pattuglia ha richiesto l’intervento del 118. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha stabilizzato il ferito, mentre il medico del 118 ha disposto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso verso un ospedale attrezzato.

Come sta il ferito

L’uomo, ora in reparto post-intensivo, resta sotto stretta osservazione medica, ma le sue condizioni, pur gravi, appaiono stabili. Ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 20% del corpo.

