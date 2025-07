Turista viene punta da un calabrone sul sentiero alle 5 Terre, all'ospedale in elicottero

Una turista polacca di 51 anni è stata ricoverata d'urgenza presso l'ospedale San Martino di Genova e seguito di uno shock anafilattico causato dalla puntura di un calabrone.

I soccorsi: la donna stava affrontando un'escursione sul sentiero tra Manarola e Corniglia

La donna stava affrontando un'escursione alle Cinque Terre, sul sentiero tra Manarola e Corniglia, quando è stata punta dall'insetto. Ha subito accusato un malore che ha spinto i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino, che l'hanno soccorsa sul posto, a chiedere l'intervento dell'elicottero Grifo per il trasporto al pronto soccorso. La turista è stata issata a bordo con un verricello vista la zona impervia in cui si trovava. Non sarebbe in pericolo di vita.

Questa mattina un altro caso nell'imperiese

Questa mattina un uomo, dopo essere stato punto da uno sciame di vespe, è precipitato dal trattore che stava guidando in una scarpata di dieci metri. È successo qualche minuto prima delle 10 nella frazione di Nirasca dove l'uomo, di 45 anni, stava rientrando a casa dopo avere tagliato della legna.

Il 45enne è riuscito comunque ad allertare un familiare, che a sua volta ha allertato il 118.

