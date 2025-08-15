Vigilia di Ferragosto tra alcol e violenza, notte di interventi nel savonese. Decine di chiamate al 118 nel Tigullio

Una nuova notte di duro lavoro per il 118 nelle riviere liguri di Levante e Ponente. Decine di telefonate per abuso di alcol e violenza tra giovani hanno tenuto impegnati gli operatori per diverse ore: sono state diverse le chiamate al numero di emergenza per liti e aggressioni principalmente tra Alassio, Albenga per il savonese e Sestri Levante e Lavagna per il Tigullio.

Due giovani soccorsi per abuso di alcol e una rissa ad Albenga

Oltre a due giovani trasportati al pronto soccorso per intossicazione etilica (un giovane di 17 anni trovato a Sassello e un altro maschio di 25 anni soccorso a Loano) tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo un'aggressione avvenuta nei pressi di un locale di Albenga, in via Michelangelo Bonarroti. Sul posto, oltre alla Croce Bianca di Albenga, anche le volanti della polizia che ora indagano sull'accaduto.

Sei interventi per intossicazioni etilica nel Tigullio

Nel Tigullio sono stati sei gli interventi registrati dal 118 per intossicazioni etiliche: tre persone sono state trasportate al pronto soccorso, le restanti hanno invece rifiutato l'ospedale. Le ambulanze hanno raggiunto due volte Sestri Levante, una volta Santa Margherita Ligure, un'altra volta Riva Trigoso e poi Rapallo e Lavagna.

