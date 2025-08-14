Mare inquinato, revocato il divieto di balneazione a Sori

Stop ai bagni a Sori dopo l'ultimo prelievo di un campione delle acque di balneazione antistanti l'area del Comune di Sori, l'Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) ha rilevato valori batterici superiori alla soglia prevista dalla normativa.

Per garantire la sicurezza dei bagnanti, il Sindaco Marco Visca ha emesso un divieto temporaneo di balneazione nell’area interessata, valido fino alla pubblicazione dei risultati del nuovo campione, che è già stato prelevato e verrà analizzato nella mattinata di oggi.

"Si tratta di una misura preventiva, adottata nell’interesse di cittadini e turisti. Non appena sarà disponibile l’esito delle analisi, verrà diffuso un nuovo comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune Facebook Comune di Sori e WhatsApp", comunica il sindaco.

