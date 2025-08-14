Cronaca

Torna alla homepage

Sette anni dal Morandi, parente vittima: ‘Diceva, mamma non preoccuparti d'invecchiare, ci penso io"

30 secondi di lettura
di An.De.

Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e quel 14 agosto, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al Ponte Morandi. Al momento del crollo era a bordo di un furgone e stava lavorando prima della pausa di Ferragosto. Oggi, la mamma ricorda quanto fosse premuroso e come li rassicurasse sulla vecchiaia perché lui ci sarebbe stato, invece il crollo del Ponte ha spento la sua giovane vita.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 14 Agosto 2025

Sette anni dal Morandi, parente vittime: "Riconosciuti dalla treccia di mia nipote"

https://www.youtube.com/embed/fKe0y3zqCsg?si=EGkQW9tCRg_P_STH