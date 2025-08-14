Sette anni dal Morandi, parente vittima: ‘Diceva, mamma non preoccuparti d'invecchiare, ci penso io"

× Il tuo browser è obsoleto.

Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e quel 14 agosto, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al Ponte Morandi. Al momento del crollo era a bordo di un furgone e stava lavorando prima della pausa di Ferragosto. Oggi, la mamma ricorda quanto fosse premuroso e come li rassicurasse sulla vecchiaia perché lui ci sarebbe stato, invece il crollo del Ponte ha spento la sua giovane vita.

