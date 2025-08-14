Cronaca

Sette anni dal Morandi, parente vittime: "Riconosciuti dalla treccia di mia nipote"

di An.De.

Amelia Cecala il 14 agosto 2018 nel crollo di ponte Morandi ha perso il figlio Cristian Cecala, 43 anni originario di Oleggio nel novarese, la moglie Dawna Munroe giamaicana di 42 anni e la nipotina Crystal, 9 anni. Stavano partendo per le vacanze. I loro corpi sono stati ritrovati per ultimi, "sono qua sotto, li ho riconosciuti dai capelli di mia nipote. Bisogna continuare a ricordare, come l'11 Settembre, questo è il nostro 11 Settembre". 

