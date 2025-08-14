Cronaca

Troppo caldo, blackout in serie tra Chiavari e Lavagna

di a.p.

Decide di interventi da parte dei vigili del fuoco di Chiavari nella serata di mercoledì 13 agosto a causa di una lunga serie di blackout che ha colpito la zona del Tigullio tra Chiavari, Lavagna e San Salvatore di Cogorno. I pompieri sono dovuti intervenire per liberare chi è rimasto bloccato in ascensore a causa del calo. Tanti i disagi per i residenti costretti a fare i conti con le conseguenze della mancanza di energia elettrica. Nella notte il problema è stato risolto. Possibile che a causare il problema nella zona sia stato il grande caldo di queste ore.

