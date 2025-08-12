Cronaca

Paura nel porticciolo di Santa Margherita, barca a vela in fiamme

Ecco come hanno impedito che le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni
di Redazione

Attimi di panico oggi pomeriggio nel porticciolo di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, per un incendio improvvisamente scoppiato su una barca a vela di 13 metri ormeggiata al molo.

Il pronto intervento del personale della Circomare coordinato dal comandante Salvatore Amenta, oltre che dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero alle numerose imbarcazioni affiancate in banchina.

Prima con gli idranti della motovedetta della Guardia Costiera, poi con impianti a terra e infine con i mezzi dei vigili del fuoco è stato possibile domare le fiamme che hanno reso inagibile la barca a vela, nessun ferito tra gli occupanti.

