Cane antidroga scova minorenne con cocaina e ventenne con marijuana nel calzino

Servizio straordinario di controllo a Sampierdarena, Cornigliano, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo e in stazione a Sampierdarena. Hanno partecipato al servizio equipaggi dell’Reparto Prevenzione Crimine Liguria, i team cinofili antidroga e gli operatori della polfer di Sampierdarena. L’attività è stata finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo caso

In via Dondero, il cane Leone ha segnalato una giovane trovata in possesso, occultati dentro un pacchetto di sigarette, di circa 7 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, suddivisa in piccole dosi. La ragazza è stata denunciata per spaccio e affidata alla madre, poiché minorenne.

Un altro fermo in stazione

Nei pressi della stazione di Sampierdarena, sempre grazie al fiuto di Leone, personale polfer ha controllato un 20enne del posto che nascondeva in un calzino circa 5 grammi di cannabis. Il ragazzo è stato sanzionato alla prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

