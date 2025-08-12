Sanremo, blitz contro le abitazioni a uso turistico illegali

La polizia locale di Sanremo ha emesso cinque verbali per abusivismo ricettivo con sanzioni da 4mila euro ciascuno e quattro per mancata esposizione del "Cin" (Codice identificativo nazionale) con multe da mille euro ciascuno, nel corso di una vasta attività di controllo sulle strutture ricettive. Un centinaio sono gli appartamenti ammobiliati a uso turistico controllati sul posto o sulle applicazioni di prenotazione, tramite confronto dei codici identificativi con il portale della Regione.

I sopralluoghi sono stati intensificati soprattutto nelle vie centrali della città e nella Pigna (il centro storico), con particolare attenzione a quelle strutture, che non sono state registrate presso la banca dati di Regione Liguria. Sono stati così effettuati controlli incrociati, che hanno consentito di individuare abitazioni a uso turistico sprovviste di Cin e altre che non avevano lo stesso codice affisso al di fuori della struttura, al contrario di quanto prevede la normativa.

