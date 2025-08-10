Sampierdarena, violenza sventata: centralinista del 113 smaschera uomo violento

A Sampierdarena, l’intuizione di un’operatrice del 113 ha sventato ieri sera un possibile dramma. Un uomo ha violato un ordine di allontanamento, ma è stato fermato grazie alla prontezza della polizia. Sentiamo i dettagli. Un uomo di 40 anni, già sottoposto a un ordine di allontanamento dalla moglie e monitorato con braccialetto elettronico, ha tentato ieri di eludere i controlli. Segnalando un presunto guasto al dispositivo, si è presentato a casa della moglie a Sampierdarena, con la scusa di voler vedere i figli, violando le restrizioni imposte. A sventare il piano è stata l’operatrice del 113 che ha gestito la chiamata d’emergenza. Insospettita dal tono evasivo dell’uomo e dal suo tentativo di impedire alla moglie di parlare, la centralinista ha agito con prontezza, mantenendo il dialogo e allertando la Sala Operativa.

In pochi minuti, due volanti della polizia sono arrivate sul posto, sorprendendo l’uomo nascosto all’ultimo piano del palazzo, dove aveva tagliato il braccialetto elettronico. Gli agenti hanno trovato il dispositivo manomesso e lo hanno arrestato. L’uomo è ora trattenuto in attesa del rito direttissimo di lunedì mattina. La moglie, scossa ma illesa, ha confermato la violazione.

