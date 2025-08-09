Condizioni igieniche carenti, chiuso un minimarket a Genova

Gli agenti della polizia di Genova hanno proceduto ad un controllo in un minimarket di via Avio alla presenza di tre soci e titolari dell'impresa scoprendo "diverse anomalie, come la presenza di un frigorifero destinato alla conservazione di alimenti surgelati che era stato acceso al momento del loro ingresso", oltre a "numerosi prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura, andati a male. Massiccia la presenza di mosche e moscerini".

Per questi motivi è stato richiesto l'intervento della Polizia Locale (Nucleo Commercio) e della A.S.L. 3 (Servizio Igiene ed Alimenti) per effettuare i necessari controlli da cui sono emerse gravi irregolarità, per le quali è stata disposta da parte di A.S.L. 3 la sospensione totale dell'attività e, da parte della Polizia Locale, l'elevazione di sanzione amministrativa per mancata osservazione delle temperature massime e minime di conservazione dei prodotti alimentari. Infine è stato richiesto l'intervento di personale Amiu per lo smaltimento della merce deperita.

