Portuali contro le 'navi della guerra', bloccato varco Etiopia: chiusa la Guido Rossa verso levante

I l Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali protesta contro il transito di armi in porto a Genova, nello specifico sulla nave saudita Bahri Yambu. Il presidio è iniziato alle ore 8. Circa un centinaio i lavoratori che hanno bloccato l'accesso al transito dei mezzi pesanti diretti in porto.

La polizia locale di Genova già dalle 8 del mattino segnalava che in seguito alla chiusura degli accessi ai terminal portuali di varco Etiopia e di Ponente presente traffico intenso in Lungomare Canepa, strada Guido Rossa, ponte Elicoidale, via Balleydier e strade limitrofe. Dalle 8,30 la polizia locale ha chiuso la Strada a Mare Guido Rossa in direzione centro a causa dell'intenso traffico che si è formato. Code anche all'altezza della rotatoria di via di Francia, piazza Barabino e via Buranello. Rallentamenti anche all'altezza della rotatoria di via Milano per il traffico intenso in arrivo da via Cantore. L'obiettivo era quello di evitare la paralisi del traffico. Come conseguenza i mezzi pesanti diretti a varco Etiopia sono stati fatti deviare e così invece di uscire dall'autostrada al casello di Genova Aeroporto sono usciti a Genova Ovest.

Il post dei portuali

“Così davvero non ci siamo. Siamo appena usciti da un incontro che, a nostro avviso, è stato utile e chiaro. Proprio mentre discutevamo con le autorità, a bordo della Barhi Yambu, attraccata al terminal GMT, i lavoratori hanno trovato la nave carica come raramente accaduto: sistemi d’arma, esplosivi, munizioni”. Queste le parole del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, che oggi ha denunciato la presenza di un arsenale sulla nave saudita, probabilmente diretto in Medio Oriente.

Occhi puntati sul porto di Genova

La nave, al centro della polemica, doveva caricare un cannone Oto Melara prodotto a La Spezia, destinato a un cantiere Fincantieri ad Abu Dhabi. Durante le verifiche, i portuali hanno scattato foto e video, ma la Digos, presente sul posto, ha ordinato di cancellarli, senza però riuscirci del tutto. Il Collettivo ha pubblicato le immagini online, annunciando un presidio domani alle 8 al varco Etiopia per bloccare il carico di armi.