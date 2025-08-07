Cronaca

Guadagna con Onlyfans ma non paga le tasse, influencer ligure nei guai

di a.pop.

Si faceva pagare dagli utenti privati per accedere alla piattaforma Onlyfans dove postava i suoi contenuti ma poi, sfruttando il fatto che il social network ha sede all'estero, non pagava le relative tasse dei guadagni che riceveva per l'acquisto degli abbonamenti o dei singoli contenuti.

Per questo una content creator ligure è finita nei guai. Le attività di verifica sono state portate dai militari della Compagnia di Chiavari attraverso l’analisi dei conti correnti bancari, delle banche dati e delle “fonti aperte” fruibili sulle pagine internet che hanno rilevato come la ragazza abbia ricevuto i compensi spettanti per l’acquisto di foto, video, chat, dirette streaming e altri contenuti in totale evasione delle imposte: in tutto circa 55mila euro non versati nell'arco di 4 anni.

