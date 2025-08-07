Albenga, lite in strada a colpi di catene e coltellate: un ferito

Violenza nella serata di mercoledì in viale Italia ad Albenga. Poco dopo le 19 due uomini hanno iniziato a litigare per cause ancora in fase di accertamento. Prima la lotta è andata avanti con calci e pugni poi uno dei due ha preso una catena e ha iniziato a tentare di colpire il rivale. A quel punto l'altro ha tirato fuori un coltello dalla tasca e ha colpito al braccio l'uomo che è caduto a terra.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito e ha trasferito l'uomo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo della violenza sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire tutto l'accaduto.

