Viabilità a Genova, rischio caos da metà giornata: partono 9 traghetti e 2 crociere

Giornata di possibili disagi nella zona di ingresso del terminal Traghetti a Genova. La polizia locale del capoluogo ligure ricorda che "dalle ore 12 è previsto traffico molto intenso in zona via Balleydier, via Albertazzi, via Di Francia e limitrofe per afflusso vacanzieri agli imbarchi traghetti".

E infatti con agosto ormai iniziato sono molti i turisti in partenza verso le isole. In questo lunedì 4 agosto è prevista la partenza di 10 traghetti e due navi da crociera. Solo un traghetto parte alle 8,45. Tutti gli altri, diretti verso Barcellona, Porto Torres, Olbia, Palermo. Alle 18 partono due traghetti e due navi da crociera. Alle 19 altri due traghetti e alle 20,30 un'altro. Poi un'ora dopo ne partono altri tre. L''ultimo, diretto a Palermo, parte alle 23.

Ma questo inizio settimana è caratterizzata anche dai tanti arrivi. Ben 9 traghetti complessivi in arrivo e due navi da crociera. Situazione che tra sbarchi e imbarchi porterà al grande traffico atteso nella zona di san Benigno. Nel weekend lungo sono stati oltre 115 mila i passeggeri transitati dal porto di Genova. E attenzione alle autostrade perché questa mattina è ancora bollino rosso lungo le autostrade della Liguria.

