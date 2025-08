Violenza a Genova, uomo accoltellato alla gola: fermato l'aggressore

Un uomo accoltellato alla gola in via Andrea Doria a Genova e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Galliera. Il fatto è avvenuto poco prima delle 21 di domenica sera in zona Principe. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Da quanto ricostruito tutto sarebbe partito da una lite tra due persone. La diatriba è poi sfociata nella violenza quando uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha colpito l'altro alla gola. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale sanitario con l'automedica e la croce verde genovese.

Dopo le prime cure ricevute sul posto il ferito è stato trasportato all'ospedale Galliera dove è stato operato d'urgenza. Sul luogo dell'aggressione è giunta la polizia che ha avviato le indagini del caso. L'aggressore, fermato poco distante dal luogo dove è avvenuta la violenza, è ora accusato di tentato omicidio. L'u

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook