Crolla deposito a Fabbriche, droni e cani per trovare eventuali dispersi

Domenica sera di super lavoro per i vigili del fuoco impegnati da ore a Fabbriche (Voltri) per il crollo di una porzione (diversi metri quadrati) di un deposito di materiali edili.

Il funzionario di guardia ha messo in campo gli esperti per la ricerca sotto maceria Usar, l’unità cinofila e i droni con termo scanner perché non si può ancora escludere la possibilità di persone rimaste sotto le macerie.

Dell’incidente è stata informata l’autorità giudiziaria dato che il capannone appartiene a una ditta che lo utilizzava come locale di stoccaggio di grossi componenti per la carpenteria e l’edilizia.

