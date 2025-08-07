A Genova il derby non finisce mai: il Genoa domina sui social

Anche se il derby della Lanterna manca da tempo sul campo, a Genova la rivalità tra Genoa e Sampdoria non si spegne mai. Anzi, si rinnova ogni giorno, nelle strade, nei bar, negli uffici e ovviamente anche sui social, dove il confronto è più acceso che mai. E su questo terreno, il Genoa sta letteralmente dominando, con numeri da record che certificano un sorpasso netto in termini di engagement, follower e interazioni.



La sfida tra rossoblù e blucerchiati si è spostata su Instagram, X (ex Twitter), Facebook e TikTok, dove il club di Patrick Vieira sembra aver trovato una nuova dimensione comunicativa capace di coinvolgere tifosi, appassionati e curiosi anche fuori dai confini liguri basti pensare all'ultima campagna di lancio della seconda maglia.



Secondo gli ultimi dati, il Genoa supera ampiamente la Sampdoria per:

• Numero di follower complessivi ( Fb: Genoa 498.516, Sampdoria 390.497 Instagram: Genoa 465.000, Sampdoria 369.000 TikToK: Genoa 336.608 follower e 6 milioni di Mi piace, Sampdoria 175.193 follower e 2.2 milioni di mi piace, X Genoa 398.045, Sampdoria 378.612 follower)

• Visualizzazioni dei contenuti video

• Interazioni per post

• Crescita del pubblico negli ultimi 12 mesi



Una supremazia digitale che riflette anche lo slancio sportivo dei rossoblù, reduci da un’altra stagione brillante, mentre la Sampdoria dopo un anno disastroso continua a inseguire senza fortuna la rinascita.

Ma attenzione: se è vero che il web non assegna punti in classifica, è anche vero che la comunicazione è parte integrante dell’identità e della forza di un club. E il Genoa, in questo, sta tracciando una strada chiara e vincente.



Nel frattempo, i tifosi continuano a far vivere il derby ogni giorno, a colpi di like, meme, e commenti. Perché a Genova, si sa, il derby è per sempre. Anche quando manca il fischio d’inizio.