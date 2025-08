Genoa, emozioni e ricordi a Oviedo: il triangolare che celebra un legame storico

Il Genoa è arrivato a Oviedo per partecipare al prestigioso triangolare amichevole in programma oggi, giovedì 31 luglio, allo stadio Carlos Tartiere. L'evento celebra il centenario del Real Oviedo, neopromosso in Liga, e rinnova il legame storico tra i rossoblù e la società asturiana, che risale allo storico confronto in Coppa UEFA nel 1991.

La squadra di Patrick Vieira vivrà una serata ricca di significato non solo sportivo ma anche emotivo: per il Genoa si tratta di un vero “revival” della leggendaria trasferta di 34 anni fa, quando migliaia di tifosi genoani invasero pacificamente Oviedo per sostenere il Grifone nella prima avventura europea, lasciando un ricordo indelebile sia alla città che all'ambiente rossoblù.

Quest'anno saranno circa 200 i supporter genoani presenti sugli spalti per colorare nuovamente di rossoblù le Asturie, in un clima di gemellaggio e autentica festa internazionale. Il programma del torneo prevede: Ore 19: Villarreal-Genova Ore 20: Real Oviedo-Genoa Ore 21: Real Oviedo-Villarreal.

Il Genoa, dopo le amichevoli disputate durante il ritiro in Val di Fassa, sfrutterà il triangolare per testare la condizione atletica e l'inserimento dei nuovi arrivi. In campo sono attesi anche giovani talenti e volti nuovi, come il difensore Colombo e il fantasista Carboni, pronti a farsi notare davanti a un pubblico internazionale. La partecipazione a questo torneo internazionale rappresenta non solo un banco di prova tecnica, ma anche un'occasione per rinsaldare il forte legame fra tifoserie, riportando alla memoria la magica atmosfera della storica notte di Coppa UEFA.