Fermata in porto a Genova Audi da 90mila euro rubata in Svezia

L'imbarco dei traghetti a Genova, immagine d'archivio

Bloccato in porto a Genova un uomo al volante di una macchina lussuosa, una Audi A7 del valore di 90mila euro. La Polizia ha così sventato il furto di un veicolo rubato: è successo nei giorni scorsi, all'imbarco dei traghetti nel porto di Genova, dove le forze dell'ordine hanno fermato l'autista del mezzo che stava imbarcando la Audi su un traghetto diretto in Tunisia. Fatte le verifiche però il mezzo risultava rubato in Svezia e poi ritargato in Francia con documenti di circolazione contraffatti. Al volante un cittadino tunisino con permessi regolari per soggiornare nell'Unione Europea, ora accusato di riciclaggio. L'operazione fa parte dei controlli in porto per il contrasto al traffico internazionale di veicoli rubati diretti verso il Nord Africa ed è stata effettuata dalla Polizia di Stato di Genova con il personale dell'Agenzia Europea Frontex.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook