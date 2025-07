Auto a fuoco in A6, autostrada chiusa e poi riaperta

Paura questa mattina in autostrada, sulla tratta A6 che porta da Savona a Torino all'altezza di Altare, in direzione nord. Un'auto ha infatti preso fuoco: il rogo sarebbe partito dal cruscotto del veicolo, per cause ancora da verificare. La persona a bordo ha subito abbandonato la vettura e si è messa in sicurezza per chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del comando di Savona che hanno provveduto a domare le fiamme: per poter lavorare in sicurezza è stato necessario chiudere momentaneamente il transito. La circolazione è potuta riprendere dopo circa 15 minuti.

