Prima rapinano un 19enne sul treno poi un 65enne in stazione: arrestati

Non era la loro prima vittima il 65enne aggredito alla stazione di Bogliasco. I carabinieri di Santa Margherita hanno scoperto che la coppia, che viaggiava sul treno regionale Savona-La Spezia, scesi alla stazione di Zoagli si era avvicinata a due fidanzati e aveva aggredito il ragazzo, di appena 19 anni, con una gomitata al volto così da strappargli la catenina d'oro che aveva al collo e rubargli il telefono cellulare dopo averlo colpito in faccia con una gomitata.

I due sono poi scesi a Bogliasco dove hanno aggredito un'altra persona

I due si erano dati alla fuga e avevano preso un altro treno per Bogliasco, dove scesi avevano aggredito un medico, sessantacinquenne di Recco, causandogli la rottura di due costole e un trauma cranico, il tutto al fine di sottrargli la catenina d'oro. In seguito ai gravi fatti i Carabinieri, allertati dalle vittime, acquisivano immediatamente le immagini di videosorveglianza e attraverso le pattuglie preposte al controllo del territorio rintracciavano in breve tempo i due stranieri procedendo al loro fermo. Al termine delle formalità di rito i fermati venivano associati alla casa circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

