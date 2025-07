Tragedia a Bergeggi, operaio cade da un tetto e muore a un anno dalla pensione

Tra un anno sarebbe potuto andare in pensione e invece ha pero la vita cadendo da un tetto a Bergeggi. Un operaio edile di 66 anni è morto sul lavoro in un cantiere di una villetta in ristrutturazione a Bergeggi in via Torre d'Ere. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16:30 da alcune persone presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti il 118 e la croce bianca di Spotorno, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook