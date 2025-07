Delfino morto a Finale Ligure, a breve l'esame per capire le cause

Un triste ritrovamento questa mattina sulla spiaggia a Finale Ligure dove un delfino è morto dopo essersi incastrato tra gli scogli.

Inutile l'intervento di Enpa, l'animale era già morto

A trovare l'animale sono state dei bagnanti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Enpa che non hanno potuto far altro che constatare la morte del delfino.

Ora gli esami per capire la causa della morte

Sarà ora la capitaneria di porto che si occuperà di far effettuare un esame autoptico che evidenzierà le cause della morte che potrebbero essere legate all'intossicazione da metalli, plastiche, o cause naturali e procederà con l'eventuale smaltimento.

