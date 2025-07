Incidente all'incrocio, furgone colpisce una moto e scappa

È fuggito senza prestare soccorso il furgone coinvolto in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Genova, all'incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autocarro abbia colpito la moto con a bordo due ragazzi che, di conseguenza, sono caduti a terra riportando diversi traumi.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze Squadra Emergenze, la 823 e la 827 e l'automedica. Accorsa anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi e ha subito iniziato le indagini per rintracciare la persona alla guida del furgone coinvolto nell'incidente. I due giovani in sella allo scooter sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Presenti anche diversi testimoni.

