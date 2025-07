Bimbo spezzino morto, in segno di rispetto niente musica al Parco acquatico di Gallipoli

In segno di rispetto e di ricordo di Andrea - il bambino di 7 anni della Spezia, morto ieri dopo essere stato soccorso domenica scorsa, 20 luglio, privo di sensi in una piscina - il Parco 'Splash' di Gallipoli, a Legge, non diffonderà musica.

Tutto lo staff esprime la loro più sincera vicinanza

Lo ha annunciato lo stesso acquapark in un post sui social nel quale tutto i componenti dello staff esprimono "la loro più sincera vicinanza alla famiglia del piccolo Andrea in questo momento di immenso dolore. Purtroppo tutti gli sforzi e le preghiere di questi giorni non sono bastati".

