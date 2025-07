Trovato vivo il padre di Gabriele Zolezzi morto un anno fa inghiottito dalle sabbie mobili

Quando ogni speranza sembrava svanire, una notizia ha riacceso la luce per la comunità di Amborzasco: il 65enne scomparso da domenica pomeriggio nei pressi del lago di Giacopiane, è stato ritrovato vivo. Sta bene ed è casa, si era perso inseguendo il cane che gli era scappato nei boschi.

Le ricerche iniziate domenica

L’uomo, padre di Gabriele Zolezzi, tragicamente morto un anno fa inghiottito dalle sabbie mobili nello stesso lago, era sparito dopo essersi recato nell’insenatura teatro della tragedia, come riferito a familiari e amici. Le ricerche, iniziate nella giornata di domenica, hanno visto un dispiegamento straordinario di forze. Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, carabinieri e volontari hanno battuto senza sosta i sentieri e le zone boschive circostanti il lago artificiale.

In campo anche i cani molecolari

L’unità di comando mobile dei vigili del fuoco, spostata in serata da Giacopiane a Pratomollo, ha coordinato le operazioni, supportate dall’arrivo di un elicottero della Guardia di Finanza e dall’impiego di cani molecolari, che hanno annusato indumenti prelevati dall’abitazione di Zolezzi per seguire le sue tracce. Le operazioni si erano intensificate nonostante le difficoltà legate alla nebbia e alla complessità del terreno, con il timore che il destino dell’uomo potesse essere legato alle pericolose sabbie mobili che costeggiano il lago, già fatali per il figlio Gabriele.

La tragedia di Gabriele Zolezzi

Un anno fa, il 38enne, durante una gita per festeggiare il suo compleanno, era stato risucchiato dal fango mentre cercava di tornare a riva, nonostante i cartelli di divieto di balneazione e pericolo. La tragedia si era aggravata a dicembre 2024, con la morte improvvisa della moglie di Zolezzi, stroncata da un malore a 68 anni. Ma oggi, contro ogni previsione, la svolta. Dopo giorni di apprensione, Jimmy Zolezzi è ritornato a casa da solo.

La vicenda, carica di simbolismo per l’anniversario della morte del figlio, si chiude con un sospiro di sollievo.

