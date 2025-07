Controlli della guardia costiera, sul peschereccio anche un lavoratore senza documenti

Controlli a tappeto sulle imbarcazioni nelle acque di Genova. I militari della Guardia Costiera hanno eseguito controlli in materia di polizia marittima con un occhio di riguardo per le regolarità dei documenti di navigazione, sicurezza e dei requisiti del personale imbarcato.

L'uomo, di nazionalità tunisina, era irregolare sul territorio italiano

Su un peschereccio è stato trovato un lavoratore irregolare, imbarcato senza i documenti necessario. Si tratta di un uomo di nazionalità tunisina, già irregolare sul territorio italiano, subito accompagnato in Questura per il previsto fotosegnalamento e per le pratiche relative alla sua espulsione.

Il comandante dell'imbarcazione del peschereccio e il cittadino sono stati denunciati per violazioni delle norme in materia di immigrazione. Il comandante ha anche ricevuto una multa di 1.500 euro per la violazione del codice di navigazione in materia di imbarco del personale marittimo.

