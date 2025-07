Tir si ribalta sull'A7 e distrugge il guardrail: coda tra Bolzaneto e Busalla

Paura sulla A7 Serravalle - Genova dove qualche minuto prima delle 14 un camion che trasportava legno si è ribaltato distruggendo parte del guardrail. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente ma dalle prime informazioni sembrerebbe che non ci siano altri veicoli coinvolti. È successo al km 115, tra Busalla e Bolzaneto, in direzione Genova.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze e una automedica. L'uomo alla guida sarebbe infatti rimasto ferito nel sinistro e per questo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. La polizia stradale, intervenuta con una pattuglia, ha bloccato il traffico per permettere ai soccorritori di lavorare. Al momento si registrano due chilometri di coda.

I veicoli sono stati fatti ripartire poco dopo, utilizzando la corsia libera di sinistra. Il mezzo - fa sapere la polizia stradale - verrà rimosso nella notte.

(Notizia in aggiornamento)

