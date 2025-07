Doppio incidente ad Albaro, un ferito grave

Un ferito grave trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. È questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 12 in via Albaro. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto ma nella zona si sarebbero verificati due distinti incidenti, in uno di questi sarebbe rimasto gravemente ferito un uomo di circa 60 anni che stava guidando una moto.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito che è stato in seguito portato al pronto soccorso. In via Albaro anche gli agenti della polizia locale che hanno regolato il traffico e avviato le indagini per ricostruire le dinamiche degli incidenti.

