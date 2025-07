Paura in via Albaro: cadono grossi rami, rischio per un motociclista

Attimi di paura nella serata di ieri, intorno alle 22, in Via Albaro a Genova, dove alcuni grossi rami si sono staccati da un albero e sono precipitati sulla carreggiata. Uno di questi ha sfiorato un motociclista in transito, che è riuscito per fortuna a evitare l’impatto e a mantenere il controllo del mezzo.

La scena, avvenuta a pochi passi da abitazioni e marciapiedi, ha subito allarmato i residenti, che hanno segnalato il pericolo ai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra che ha lavorato per circa due ore per rimuovere i rami caduti e mettere in sicurezza l’area, inclusa la verifica della stabilità dell’intero albero.

La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico durante le operazioni, provocando qualche disagio alla viabilità della zona. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla manutenzione del verde urbano, soprattutto in una zona come Albaro, dove la presenza di alberature di grandi dimensioni è significativa.

