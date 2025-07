Ritrovato il bimbo di 5 anni scomparso venerdì a Latte

È stato trovato il bimbo di cinque anni scomparso venerdì sera da un campeggio della frazione di Latte, quasi al confine con la Francia, in provincia di Imperia. Il bambino è stato trovato da una squadra della Protezione Civile di Pompeiana in un casolare abbandonato vicino ai piloni dell'autostrada, sopra alla villa dove erano state concentrate le indagini e dove i cani molecolari avevano fiutato le sue tracce. Il bimbo è disidrato e infreddolito ma comunque in buone condizioni.

(Il punto esatto dove è stato ritrovato il bambino)

Il bimbo è disidratato ma in buone condizioni

È stato subito soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Imperia per gli accertamenti del caso. "Si chiude una vicenda che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Sto andando dal bimbo e dai suoi genitori" ha detto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. Il piccolo, portato a braccia dai soccorritori, è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte in attesa di notizie.

Le parole del papà: "Grazie a tutti"

"Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie". Poche parole di Bernardo Ganao, il padre del bambino. L'uomo, visibilmente commosso, ha abbracciato il piccolo che si trovava ancora sul furgone dei soccorritori.

Il prefetto: "Ho disposto l'ispezione dei cunicoli"

"Ho disposto di intesa con il comandante dei vigili del fuoco che i soccorritori andassero a verificare anche tutti i cunicoli della zona fino all'autostrada. La scorsa notte hanno lavorato su questo e oggi, finalmente, è stato trovato il posto dove il bambino, che è vivo e sta bene anche se è un po' provato, si era andato riparare". Lo ha detto all'ANSA il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha coordinato le operazioni di ricerca. Secondo quanto appreso, Allen si era nascosto in un anfratto, pare all'interno di un ripetitore, vicino all'autostrada. Determinante, comunque, a detta dello stesso rappresentante di governo, è stato il supporto dello psicologo Roberto Ravera al quale è stato chiesto un consulto per capire i comportamenti, ma soprattutto dove avrebbe potuto nascondersi un bambino affetto da autismo. È emerso, che avendo paura dei rumori, sicuramente avrebbe scelto un posto sicuro, come appunto un cunicolo. Da lì la disposizione del prefetto di ispezionare tutti gli anfratti della zona. "Voglio ringraziare le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i volontari, le unità cinofile, la capitaneria di porto e tutti quelli che hanno operato incessantemente in questi giorni e notti - conclude Romeo - per la ricerca del bambino che abbiamo trovato vivo".

La premier Meloni: "Il ritrovamento del piccolo ci riempie di gioia"

"Il ritrovamento del piccolo, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.

"C'è stato un grandissimo dispiegamento di forze"

"L'hanno ritrovato che erano circa le 9 di stamani. Ci hanno telefonato subito. A ritrovarlo è stata la squadra di Protezione civile 'Pompeiana' che ha operato assieme a tutti noi, circa 300 persone. C'è stato un grandissimo dispiegamento di forze". Lo ha detto il vice comandante dei Vigili del fuoco Alessandro Giribaldi commentando il ritrovamento del piccolo avvenuto stamani a circa 3 km dal camping. Alain "è stato trovato in una zona impervia, vicino a un traliccio. Noi abbiamo avvisato subito i genitori, è stata una grande emozione" soprattutto quando ha potuto riabbracciare la mamma che "ha pianto a lungo". "Abbiamo gestito immediatamente il bambino, cercando - ha concluso - di proteggerlo dalla confusione e avvertito per avere un mezzo sanitario".

"Siamo contenti del fatto che il bambino sia sano e salvo e in buone condizioni. È andata bene". Lo ha detto il colonnello Simone Martano comandante provinciale dei carabinieri di Imperia. Quando è stato ritrovato "era tranquillo apparentemente - ha concluso -. Ma quel che conta è che stia bene".

