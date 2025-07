Chi è Alain, il bimbo di cinque anni scomparso a Latte

Le ricerche del piccolo Alain Bernard Ganaos, scomparso in località Latte (Ventimiglia), sono iniziate nella serata di venerdì. Erano le 19.30 circa quando i genitori hanno dato l'allarme.

Il bimbo era appena arrivato con la famiglia

Il piccolo era appena arrivato con la famiglia - mamma, papà e la sorella - nel campeggio "Por La Mar" di Latte, a pochi metri dal mare. Alain ha cinque anni, i capelli scuri tagliati a spazzola, ieri indossava un paio di calzoncini corti verdi e una maglietta bianca a maniche corte. È nato in Italia ma ha origini filippine. La sua famiglia è residente a Torino da oltre 20 anni.

Ricerche ancora più delicate

Alain è un bimbo fragile, che soffre di una patologia dello spettro dell'autismo e non parla. Risponde solo alla voce della mamma e ad alcune canzoni, come hanno spiegato i familiari ai soccorritori. Per questo le ricerche sono ancor più delicate e difficili.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook