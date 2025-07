Emergenza caldo in carcere, a Genova arrivano 130 ventilatori

Circa 130 ventilatori saranno consegnati alle persone detenute a Genova. Il carico raggiungerà le celle del carcere di Marassi come quelle di Pontedecimo. L'obiettivo è dare sollievo ai detenuti in questa estate che a giugno ha già fatto registrare valori record.

“Le celle nelle settimane più calde di quest’estate hanno raggiunto temperature insopportabili. Alcuni donatori genovesi – afferma il garante Doriano Saracino – si sono mobilitati per donare agli istituti penitenziari genovesi questi ventilatori. È un segnale importante, la città è reattiva e risponde con solidarietà a situazioni di bisogno. Se vogliamo che il carcere svolga la sua funzione rieducativa dobbiamo migliorare la condizione detentiva e dare dei segnali di interesse per chi è privato della libertà. Il carcere lo si cambia anche dal di fuori: lo ripeto sempre”.

Secondo il garante il gesto di questi anonimi donatori può essere un importante stimolo a continuare le azioni di solidarietà. C’è bisogno ancora di ventilatori, così come di frigoriferi e congelatori per conservare gli alimenti, particolarmente necessari in questo periodo estivo ma che in alcune sezioni non sono presenti, ed ancora come di prodotti per l’igiene personale, shampoo e docciaschiuma.

“Sono sicuro che la città sosterrà ancora iniziative di questo tipo – ha concluso Saracino – e sono a disposizione per coordinare donazioni di questo tipo e facilitare i contatti con le direzioni degli istituti di Genova e della Liguria.” L’indirizzo e-mail a cui rivolgersi è .

