Savona, schianto frontale all'alba: due feriti gravi

Grave incidente poco dopo le 6 del mattino in via Nazionale Piemonte a Savona. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due persone ferite.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere le persone rimaste all'interno dei veicoli.

Sul luogo dell'incidente è giunta la croce oro mare di Savona e l'automedica. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Savona e un altro al Santa Corona di Pietra Ligure.

Avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, tra le ipotesi quella di un sorpasso azzardato.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook