Problema in ingresso in porto a Genova, mattina di coda in Lungomare Canepa

Foto d'archivio

Problema in area portuale all'ingresso di via Tea Benedetti-via della Superba con i mezzi pesanti impossibilitati a entrare nel varco portuale a causa di un guasto a un passaggio a livello interno al terminal. A quel punto il traffico dei camion è stato deviato dagli agenti della polizia locale di Genova e dagli addetti portuali verso l'ingresso di varco Etiopia. La situazione causa rallentamenti anche ai veicoli leggeri diretti verso il centro. Intorno alle 10 il problema è stato risolto con il varco di Tea Benedetti-via della Superba riaperto ai mezzi pesanti.

Una giornata complicata anche per i tanti accessi in zona terminal traghetti a Genova. Nella mattinata sono arrivati 6 traghetti e dall'ora di pranzo altri sei traghetti partiranno dal porto di Genova in direzione delle Isole e del Nord Africa. In tutto sono 3 mila i veicoli diretti in ingresso in porto per imbarcarsi nelle navi in partenza. Rafforzata la presenza degli agenti della polizia locale nella zona d'accesso per agevolare il traffico.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook