Tensione a Boves in provincia di Cuneo, dove abita Anna Lucia Cecere condannata dalla Corte d'Assise del Tribunale di Genova per l'omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996. Il marito e il figlio della donna sono usciti dall'abitazione dove all'esterno si trovavano diversi giornalisti che sono stati allontanati in modo aggressivo. I due hanno messo le mani sulle telecamere e spintonato i giornalisti.
Caso Cella, cronisti di Primocanale aggrediti dai familiari di Anna Lucia Cecere
di Redazione
Giovedì 15 Gennaio 2026
Omicidio Nada Cella, alta tensione a Boves davanti alla casa di Anna Lucia Cecere. Ecco cosa è successohttps://www.youtube.com/embed/gA22BVA9HXQ?si=DkLOHDxWkXF27M4D
IL COMMENTO
Nada Cella e quelle domande senza risposte al Pm Gebbia
