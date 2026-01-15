Attualità

Caso Cella, cronisti di Primocanale aggrediti dai familiari di Anna Lucia Cecere

di Redazione

Tensione a Boves in provincia di Cuneo, dove abita Anna Lucia Cecere condannata dalla Corte d'Assise del Tribunale di Genova per l'omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996. Il marito e il figlio della donna sono usciti dall'abitazione dove all'esterno si trovavano diversi giornalisti che sono stati allontanati in modo aggressivo. I due hanno messo le mani sulle telecamere e spintonato i giornalisti.

