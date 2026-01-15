Emergenza mezzi Amt, Fit Cisl Liguria: "Ogni giorno cento bus fermi"

Continuano i problemi relativi al servizio Amt. Nelle scorso ore il Comune di Genova ha avuto un incontro con i vertici aziendali per trovare una soluzione capace di rimettere in moto il servizio che sconta i problemi legati alla mancanza di personale e alla vetustà dei mezzi che non possono entrare in servizio a causa dell'assenza di pezzi di ricambio. Una situazione che provoca corse saltate, ritardi e bus pieni.
“La carenza di autobus ha raggiunto livelli minimi storici: ogni giorno in media circa cento mezzi restano fermi e non possono essere utilizzati”, denuncia Antonio Vella, segretario regionale Fit Cisl Liguria. “Le cause principali sono la mancanza di pezzi di ricambio e il mancato pagamento dei fornitori, con conseguenze dirette sulla qualità del servizio”. Le difficoltà riguardano diverse linee del territorio. “A levante le linee 375, 374, 381 e 383 e a ponente le linee 74 e 165 presentano forti criticità”, spiega Vella. “Spesso, pur in presenza di più autisti, il servizio viene effettuato con una sola vettura, rendendo impossibile il rispetto delle frequenze e degli orari e aumentando il malcontento dei passeggeri”.
Vella chiarisce che “i lavoratori non possono essere ritenuti responsabili di questa situazione e stanno comunque garantendo una risposta importante, nonostante la carenza di personale viaggiante. Chiediamo all’utenza di capire e comprendere la situazione degli autisti che pagano in prima persona questo disagio”. “Dal giugno 2025 a oggi si contano circa 60 fuoriuscite tra prepensionamenti e cambi di lavoro, a fronte di un sostanziale blocco delle assunzioni”.
Fit Cisl Liguria rivolge quindi un appello all’azienda. “È necessario uno sforzo immediato, in attesa del piano di risanamento strutturale di lungo periodo, individuando soluzioni concrete e provvisorie”, conclude Vella. “Servono una rimodulazione del servizio coerente con le risorse disponibili, una programmazione per l’acquisto di nuovi autobus e un primo sblocco delle assunzioni”.
