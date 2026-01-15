L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 15 gennaio 2026

16,30 - Ceriale. Sala Riflessi Lungomare Diaz: lo psichiatra Italo Dosio analizza l’impatto dei social media sulle vite di giovani e adulti.

9 - Genova. Regione, Sala Liguri nel mondo, via Fieschi 15. Incontro "Trasparenza, difensori civici, accesso civico e supporto dell'intelligenza artificiale".

9 - Genova. Fondazione Carige, Palazzo Doria Carcassi, via D. Chiossone 10. Convegno "Genova Circolare", il progetto educational per promuovere la raccolta differenziata di Fondazione Carige, Amiu Genova e Comune di Genova.

