Attualità

Torna alla homepage

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 15 gennaio 2026

59 secondi di lettura
di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

9 - Genova. Fondazione Carige, Palazzo Doria Carcassi, via D. Chiossone 10. Convegno "Genova Circolare", il progetto educational per promuovere la raccolta differenziata di Fondazione Carige, Amiu Genova e Comune di Genova.

9 - Genova. Regione, Sala Liguri nel mondo, via Fieschi 15. Incontro "Trasparenza, difensori civici, accesso civico e supporto dell'intelligenza artificiale".

10 - Genova. Tribunale di Genova: processo Nada Cella.

12 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari: presentazione della candidatura del Comune di Sarzana a Capitale Italiana della Cultura 2028.

16,30 - Ceriale. Sala Riflessi Lungomare Diaz: lo psichiatra Italo Dosio analizza l’impatto dei social media sulle vite di giovani e adulti.

18 - Bogliasco. Croce Verde, sala consiliare Ferrari - via Vaglio 2. Assemblea pubblica per illustrare opere sostitutive connesse alla soppressione del passaggio a livello di Bogliasco. 

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino speciale Processo Nada Cella

9,30 - Il medico risponde con Andrea Weiss, Coordinatore centro chirurgia obesità del Galliera

10 - Al servizio del pubblico speciale Processo Nada Cella

18 - Primogiornale

18,20 - Approfondimento

20 - Gradinata Nord

21 - Liguria Calcio 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS