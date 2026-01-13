La tartaruga Lorena sta meglio, viaggio nella "clinica" dell'Acquario



(mercoledì alle 22.30), vi accompagna all'interno di quella che potrebbe essere definita una sorta di clinica, all'interno dell'Acquario di Genova, dove vengono curate in questo caso le tartarughe malate. Laura Castellano, biologa marina, ci presenta la sua ospite.

La disavventura estiva di Lorena

"Lei è Lorena, è una piccola tartaruga che pesa circa 4 chili, che è arrivata a fine agosto, è stata trovata nel porto di Aregai, quindi vicino Imperia, dall'associazione Delfini del Ponente che collabora con noi anche per altro, anche sui nidi delle tartarughe, e poi è stata trasportata da noi dai carabinieri Cites perché aveva una profonda ferita nel collo ed era intrappolata in strutture da pesca abbandonate. Adesso è quasi guarita e quindi quando sarà perfettamente guarita ritornerà in mare.

Come si curano le tartarughe malate



Qui abbiamo proprio uno staff veterinario che si occupa di tutte le visite, è uno staff biologico che si occupa del suo mantenimento, dell'ambiente, della sua alimentazione e quindi i veterinari quando le tartarughe arrivano fanno una visita completa che prevede esami del sangue, tamponi, radiografie, ecografie quindi per capire che cosa hanno questi animali, dopodiché possono fare cure antibiotiche, possono fare cure con laser per rimarginare le ferite, possono fare riabilitazione.

Quest'estate Lorena tornerà in libertà

"Ora sta meglio e probabilmente verrà liberata questa estate. Noi ora la sfamiamo gettando in acqua ad esempio mazzancolle e muscoli, per evitare che si abitui ad essere imboccata. Così quando tornerà libera sarà abituata a procacciarsi il cibo".