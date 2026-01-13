Il Winter Park chiude in bellezza: dal 16 al 18 gennaio fino al 50% di sconto sulle giostre

Si chiude in bellezza l'edizione 2025/2026 del Winter Park di Genova: da venerdì 16 a domenica 18 gennaio sono in programma i saldi sulle oltre 100 attrazioni del luna park di Ponte Parodi: per i visitatori sarà possibile divertirsi tra le più di 100 attrazioni del Winter Park con sconti a discrezione del singolo operatore dal 20% al 50%.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica , dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è attivo il centralino 3403554757.