Assi di forza, Via Balbi riapre al transito: come cambia la viabilità

Riaperta al transito veicolare il tratto di via Balbi che porta da piazza della Nunziata alla stazione di Principe.

E' infatti terminata la prima fase dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale: dopo la chiusura durata tre mesi, dal 1 ottobre 2025, da via Balbi riapre nuovamente al transito dei veicoli autorizzati (principalmente taxi, autobus e mezzi per lo scarico merci).

Contestualmente alla riapertura, viene confermato il limite dei 30 km/h di velocità massima per tutti i veicoli.

Cosa cambia

Fino alle ore 24 del 31 gennaio 2026, rimarranno in vigore le seguenti disposizioni per via Balbi e le strade limitrofe:

- via Balbi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. senso unico di marcia per la direzione ponente con transito consentito alle categorie autorizzate, ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili, alle diramazioni stradali e a via Arsenale di Terra, con accesso da piazza della Nunziata;

3. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e piazza Acquaverde è istituito ulteriore stallo di sosta riservato a veicoli al servizio o in uso a persone con impedita o ridotta capacità motoria in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso e area di sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00-24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.

- via Arsenale di Terra:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00/24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.

- salita della Provvidenza:

obbligo di svolta a destra per i veicoli in marcia da monte verso mare all’intersezione con via Balbi.